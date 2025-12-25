Рейтинг@Mail.ru
19:10 25.12.2025 (обновлено: 19:19 25.12.2025)
Брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов, заявила Захарова
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России за этот год провело 46 брифингов, длительность которых в общей сложности составила 115 часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В 2025 году состоялись 46 брифингов, из них пять выездных... В ходе брифингов, и мы это тоже посчитали, вы задали в прямом эфире и получили ответы на 1017 вопросов. Общая продолжительность брифингов в 2025 году составила 115 часов и восемь минут, и это без учета нынешнего, сейчас текущего брифинга. Это практически пять суток непрерывного общения", - сказала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком
Вчера, 13:09
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
