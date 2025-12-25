https://ria.ru/20251225/mid-2064710914.html
Брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов, заявила Захарова
Брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов, заявила Захарова - РИА Новости, 25.12.2025
Брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов, заявила Захарова
Министерство иностранных дел России за этот год провело 46 брифингов, длительность которых в общей сложности составила 115 часов, сообщила официальный... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:10:00+03:00
2025-12-25T19:10:00+03:00
2025-12-25T19:19:00+03:00
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064573767.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов, заявила Захарова
Захарова: брифинги МИД в 2025 году длились 115 часов