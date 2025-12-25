Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский открыто дал Евросоюзу понять, что не собирается отдавать планируемый для Украины европейский кредит в 90 миллиардов евро, как и любые другие средства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.