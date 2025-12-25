Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский открыто дал Евросоюзу понять, что не собирается отдавать планируемый для Украины европейский кредит в 90 миллиардов евро, как и любые другие средства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС
24 декабря, 15:07
"Зеленский так и сказал, что возвращать есовские (выделенные ЕС - ред.) деньги не будет. По его словам, Украина будет отдавать долг только в том случае, если Россия выплатит так называемые "репарации". Любой здравомыслящий человек понимает, что никаких "репараций" в том виде, о котором говорит Зеленский, называя это "репарациями", какой-то "обязанностью" России, ничего такого не произойдет. Может быть, наконец-то Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю их выкормыш? Может быть, они поймут, что эти деньги – 90 миллиардов евро и все остальные займы – они не увидят никогда. Наверное, они будут брать натурой", - сказала она на брифинге для СМИ.
Объясняя свою версию, дипломат предположила, что возвращение долгов "натурой" будет предполагать передачу украинской земли, недвижимости, собственности, ресурсов, граждан в живом или неживом виде.
"В таком виде, возможно, они что-то и получат, но деньгами – никогда. Самое интересное, что Зеленский об этом открыто сказал, не тая ничего", - добавила Захарова.