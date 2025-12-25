Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mid-2064675381.html
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД
Владимир Зеленский открыто дал Евросоюзу понять, что не собирается отдавать планируемый для Украины европейский кредит в 90 миллиардов евро, как и любые другие... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:13:00+03:00
2025-12-25T17:13:00+03:00
украина
россия
брюссель
в мире
мария захарова
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a365a5d512ed34d525666aa936edd631.jpg
https://ria.ru/20251224/zelenskij-2064366697.html
https://ria.ru/20251225/kreml-2064584770.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_393f9d010b76232159195e7102f10ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, брюссель, в мире, мария захарова, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
Украина, Россия, Брюссель, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД

МИД: Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский открыто дал Евросоюзу понять, что не собирается отдавать планируемый для Украины европейский кредит в 90 миллиардов евро, как и любые другие средства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский утверждает, что договорился с США о вступлении в ЕС
24 декабря, 15:07
"Зеленский так и сказал, что возвращать есовские (выделенные ЕС - ред.) деньги не будет. По его словам, Украина будет отдавать долг только в том случае, если Россия выплатит так называемые "репарации". Любой здравомыслящий человек понимает, что никаких "репараций" в том виде, о котором говорит Зеленский, называя это "репарациями", какой-то "обязанностью" России, ничего такого не произойдет. Может быть, наконец-то Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю их выкормыш? Может быть, они поймут, что эти деньги – 90 миллиардов евро и все остальные займы – они не увидят никогда. Наверное, они будут брать натурой", - сказала она на брифинге для СМИ.
Объясняя свою версию, дипломат предположила, что возвращение долгов "натурой" будет предполагать передачу украинской земли, недвижимости, собственности, ресурсов, граждан в живом или неживом виде.
"В таком виде, возможно, они что-то и получат, но деньгами – никогда. Самое интересное, что Зеленский об этом открыто сказал, не тая ничего", - добавила Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным
Вчера, 13:49
 
УкраинаРоссияБрюссельВ миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала