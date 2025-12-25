МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
Она подчеркнула, что МИД, Минобороны РФ и другие профильные ведомства вынуждены учитывать соответствующие риски и прорабатывать меры реагирования.
"Будем и дальше задействовать все имеющиеся средства, прежде всего политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике, надёжной защиты Калининградской области Российской Федерации и ее жителей", - заключила дипломат.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
