Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 25.12.2025 (обновлено: 17:36 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/mid-2064668924.html
МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области
МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области - РИА Новости, 25.12.2025
МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области
Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:48:00+03:00
2025-12-25T17:36:00+03:00
калининградская область
россия
нато
в мире
балтийское море
владимир путин
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251225/nato-2064620287.html
https://ria.ru/20251224/nato-2064218728.html
калининградская область
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, нато, в мире, балтийское море, владимир путин, мария захарова
Калининградская область, Россия, НАТО, В мире, Балтийское море, Владимир Путин, Мария Захарова
МИД назвал слабоумием и отвагой угрозы НАТО Калининградской области

МИД назвал слабоумием и отвагой заявления в НАТО о силовом захвате Калининграда

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
Вчера, 14:52
Она подчеркнула, что МИД, Минобороны РФ и другие профильные ведомства вынуждены учитывать соответствующие риски и прорабатывать меры реагирования.
"Будем и дальше задействовать все имеющиеся средства, прежде всего политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике, надёжной защиты Калининградской области Российской Федерации и ее жителей", - заключила дипломат.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
Река Преголя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Просто уничтожат". В США жестко высказались о Калининграде
24 декабря, 03:27
 
Калининградская областьРоссияНАТОВ миреБалтийское мореВладимир ПутинМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала