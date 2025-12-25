https://ria.ru/20251225/mid-2064668588.html
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку - РИА Новости, 25.12.2025
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече обсудили вопросы международной повестки, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:46:00+03:00
2025-12-25T16:46:00+03:00
2025-12-25T16:46:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251222/sovfed-2063945044.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Азербайджан, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку
Замглавы МИД Рябков и посол Азербайджана обсудили международную повестку