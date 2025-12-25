Рейтинг@Mail.ru
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку
16:46 25.12.2025
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече обсудили вопросы международной повестки, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 25.12.2025
Рябков обсудил с послом Азербайджана международную повестку

Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече обсудили вопросы международной повестки, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча замглавы МИД с послом состоялась в четверг.
"Состоялся конструктивный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана
22 декабря, 19:09
 
