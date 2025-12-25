Рейтинг@Mail.ru
Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО - РИА Новости, 25.12.2025
16:39 25.12.2025 (обновлено: 16:49 25.12.2025)
Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО
Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО
2025-12-25T16:39:00+03:00
2025-12-25T16:49:00+03:00
россия, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, мария захарова
Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. РФ готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что РФ остается открытой для диалога на равноправной основе.
"Россия остается открытой для серьезного диалога на прагматичной и равноправной основе, в отличие от большинства западных стран, который предпочли путь военно-политической и экономической эскалации. Именно на этих государствах лежит ответственность за эскалацию обстановки и упущенные возможности в сфере обеспечения европейской и глобальной безопасности в целом", - добавила дипломат.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
Вчера, 14:52
 
