Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО

"Россия остается открытой для серьезного диалога на прагматичной и равноправной основе, в отличие от большинства западных стран, который предпочли путь военно-политической и экономической эскалации. Именно на этих государствах лежит ответственность за эскалацию обстановки и упущенные возможности в сфере обеспечения европейской и глобальной безопасности в целом", - добавила дипломат.