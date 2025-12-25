Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mid-2064661687.html
Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД
Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД
Посольство РФ в Венесуэле и российские специалисты, находящиеся в стране, работают в штатном режиме, информация западных СМИ об эвакуации является фейком,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:21:00+03:00
2025-12-25T16:21:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
каракас
мария захарова
николас мадуро
nbc
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg
https://ria.ru/20251224/tanker-2064229712.html
https://ria.ru/20251225/mid-2064637829.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:65:2000:1565_1920x0_80_0_0_bc7ae024034f9193b581ca56e4b3e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, каракас, мария захарова, николас мадуро, nbc, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Венесуэла, Каракас, Мария Захарова, Николас Мадуро, NBC, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД

Захарова: российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Венесуэле и российские специалисты, находящиеся в стране, работают в штатном режиме, информация западных СМИ об эвакуации является фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД России опровергал распространяемую западными СМИ информацию о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы.
Корабль береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
24 декабря, 04:48
"Было немало вопросов в связи с вбросами в СМИ западных стран каких-то фейков. Хочу еще раз подтвердить, что посольство РФ в Каракасе, российские специалисты в Венесуэле работают в штатном режиме", - сказала Захарова на брифинге.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Москва осуждает усиление присутствия США в Карибском море, заявил МИД
Вчера, 15:34
 
В миреРоссияВенесуэлаКаракасМария ЗахароваНиколас МадуроNBCМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала