Российское посольство в Венесуэле работает в штатном режиме, заявил МИД

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Венесуэле и российские специалисты, находящиеся в стране, работают в штатном режиме, информация западных СМИ об эвакуации является фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.