МИД назвал задержание Швецией российского судна нарушением права

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задержание Швецией российского контейнеровоза "Адлер" является нарушением международного права, Москва рассчитывает, что Стокгольм воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия шведских властей представляют собой нарушение ряда норм международного морского права. Мы рассчитываем, что Стокгольм впредь проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в этом регионе. И неплохо было бы извиниться, раз очевидно эти действия затруднили работу экипажа, препятствовали реализации маршрута этого судна и вообще не соотносились с международным правом" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.

Судно 20 декабря совершило вынужденную остановку в шведских территориальных водах для срочного обслуживания главного двигателя, указала она. Эти действия были предприняты экипажем судна по согласованию со службой движения судов Швеции , добавила Захарова

"В тот же день, вечером, после ремонта и с разрешения шведских компетентных ведомств судно снялось с якоря, однако почти сразу же получило указание шведских властей вернуться на рейд, где оно подверглось совершенно необоснованному, непонятному задержанию и досмотру, в ходе которого был вскрыт находящийся на судне опломбированный груз", - сказала она.

"Не обнаружив ничего подозрительного, им бы извиниться, принести извинения, а может даже компенсировать нанесенный ущерб, а он был нанесен. Но вместо этого таможенные и правоохранительные органы Швеции, включая спецслужбы, продолжили мероприятие по так называемому досмотру. Впоследствии к делу подключилась генеральная прокуратура Швеции",

Все это время российское посольство находилось в плотном контакте с шведскими властями, однако добиться хоть каких-то вразумительных ответов о происходящем не удалось, добавила она.

"Особое внимание мы обратили на то, что шведские таможенники пытались, сейчас сразу подчеркну, безрезультативно, но пытались, добиться от капитана корабля подписания неких документов, после чего 21 декабря "Адлеру", этому судну, было предоставлено разрешение беспрепятственно покинуть территориальные воды Швеции. Что я хочу сказать по итогу вот этого всего фарса. Вот есть форс-мажор, а есть "фарс-мажор", который был исполнен шведскими властями", - подчеркнула Захарова.