Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД - РИА Новости, 25.12.2025
15:51 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mid-2064649223.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД
Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам этого года пройдет в конце января 2026 года с участием журналистов из разных стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В третьей декаде января запланирована итоговая пресс-конференция министра иностранных дел России", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Дипломат отметила, что пресс-конференция соберет журналистов не только из РФ, но и из других государств.
"Будут подведены все важнейшие итоги года, на тот момент уже ушедшего", - подчеркнула Захарова.
