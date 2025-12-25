https://ria.ru/20251225/mid-2064649223.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД
Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам этого года пройдет в конце января 2026 года с участием журналистов из разных стран, сообщила... РИА Новости, 25.12.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе, сообщили в МИД
