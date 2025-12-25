Рейтинг@Mail.ru
15:42 25.12.2025 (обновлено: 15:51 25.12.2025)
германия, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
Германия, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, В мире
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призывает россиян, в том числе журналистов, не ездить в Германию без крайней необходимости с учетом притеснения граждан РФ там, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы настоятельно призываем граждан нашей страны (в том числе журналистов - ред.) воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, отметив нарушение представителями немецких властей прав россиян в ФРГ.
ГерманияМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ мире
 
 
