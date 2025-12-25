Рейтинг@Mail.ru
15:34 25.12.2025 (обновлено: 16:02 25.12.2025)
Москва осуждает усиление присутствия США в Карибском море, заявил МИД
Москва осуждает усиление присутствия США в Карибском море, заявил МИД
в мире, москва, сша, карибское море, оон, nbc, мария захарова, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла
В мире, Москва, США, Карибское море, ООН, NBC, Мария Захарова, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Венесуэла
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает усиление военного присутствия США в Карибском море, а также фактическое введение морской блокады Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США незаконно уничтожают суда в Карибском море, заявил Небензя
23 декабря, 23:21
"Сегодня мы становимся буквально свидетелями правового беспредела в Карибском море, где возрождают, казалось бы, давно забытые практики незаконного присвоения чужого имущества, а именно пиратство, рейдерство и бандитизм. С точки зрения международного морского права подобное поведение квалифицируется как нарушение свободы судоходства, закрепленное в статье 87 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Мы решительно осуждаем подобные явления и призываем к стабильности, правопорядку в морской сфере", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Мы твердо стоим на том, что Латинская Америка, Карибский бассейн должны остаться зоной мира... Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации, поддержание отношений доверия, предсказуемости. Важно не допустить развития событий по деструктивному сценарию", - подчеркнула Захарова.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Корабль береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
24 декабря, 04:48
 
В миреМоскваСШАКарибское мореООНNBCМария ЗахароваДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэла
 
 
