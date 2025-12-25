https://ria.ru/20251225/mid-2064633245.html
МИД отреагировал на попытки захвата российского консульства в Гданьске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне попытки польских властей захватить здание прекратившего работу консульства РФ в Гданьске посоветовала... РИА Новости, 25.12.2025
Захарова прокомментировала попытки захвата российского консульства в Гданьске