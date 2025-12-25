Рейтинг@Mail.ru
15:25 25.12.2025 (обновлено: 15:42 25.12.2025)
МИД отреагировал на попытки захвата российского консульства в Гданьске
в мире, россия, гданьск
В мире, Россия, Гданьск
МИД отреагировал на попытки захвата российского консульства в Гданьске

Захарова прокомментировала попытки захвата российского консульства в Гданьске

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне попытки польских властей захватить здание прекратившего работу консульства РФ в Гданьске посоветовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам российскую недвижимость.
"Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий", - сказала она в ходе брифинга.
Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске
Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске
Вчера, 15:17
 
