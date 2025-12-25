Рейтинг@Mail.ru
МИД рассчитывает на прагматизм Трампа в решении кризиса с Венесуэлой - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 25.12.2025 (обновлено: 15:51 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/mid-2064633131.html
МИД рассчитывает на прагматизм Трампа в решении кризиса с Венесуэлой
МИД рассчитывает на прагматизм Трампа в решении кризиса с Венесуэлой - РИА Новости, 25.12.2025
МИД рассчитывает на прагматизм Трампа в решении кризиса с Венесуэлой
Москва рассчитывает, что прагматизм президента США Дональда Трампа позволит найти взаимоприемлемые решения кризиса с Венесуэлой, в свою очередь, Россия... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:25:00+03:00
2025-12-25T15:51:00+03:00
в мире
венесуэла
москва
россия
сша
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064545878.html
венесуэла
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, москва, россия, сша, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова
В мире, Венесуэла, Москва, Россия, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова
МИД рассчитывает на прагматизм Трампа в решении кризиса с Венесуэлой

МИД рассчитывает, что прагматизм Трампа позволит решить кризис с Венесуэлой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что прагматизм президента США Дональда Трампа позволит найти взаимоприемлемые решения кризиса с Венесуэлой, в свою очередь, Россия подтверждает поддержку правительства Николаса Мадуро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международных правовых норм. В свою очередь подтверждаем нашу поддержку усилиям правительства Николаса Мадуро, направленным на защиту суверенитета и национальных интересов, поддержание стабильного, безопасного развития своей страны", - сказала Захарова на брифинге.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп пытается спасти США, но не все его методы приемлемы, заявила Захарова
Вчера, 11:33
 
В миреВенесуэлаМоскваРоссияСШАДональд ТрампНиколас МадуроМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала