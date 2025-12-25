Рейтинг@Mail.ru
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
15:02 25.12.2025 (обновлено: 15:10 25.12.2025)
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро - РИА Новости, 25.12.2025
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
Руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне, заявила официальный... РИА Новости, 25.12.2025
украина
брюссель
россия
евросоюз
в мире
киев
мария захарова
украина
брюссель
россия
киев
украина, брюссель, россия, евросоюз, в мире, киев, мария захарова
Украина, Брюссель, Россия, Евросоюз, В мире, Киев, Мария Захарова
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро

МИД РФ: ЕС мог бы направить 90 млрд евро на развитие Украины, но им нужна бойня

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Казалось бы, этой самой "просвещенной" Европе, которая постоянно заявляет о необходимости мирного урегулирования, взять эти 90 миллиардов евро и заложить их в план экономического развития Украины. Да, с учётом того, что они сами и разрушили государственность Украины, но нет. Это в планы Евросоюза как верхушки брюссельской бюрократии не входит. Им нужна бойня", - сказал она на брифинге для СМИ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Решение ЕС по кредиту Украине стало холодным душем для Мерца, пишут СМИ
24 декабря, 13:37
 
Украина Брюссель Россия Евросоюз В мире Киев Мария Захарова
 
 
