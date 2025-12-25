https://ria.ru/20251225/mid-2064625345.html
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро - РИА Новости, 25.12.2025
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
Руководство Евросоюза, решившее направить 90 миллиардов евро на подпитывание Киева вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне, заявила официальный... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:02:00+03:00
2025-12-25T15:02:00+03:00
2025-12-25T15:10:00+03:00
украина
брюссель
россия
евросоюз
в мире
киев
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251224/merts-2064330744.html
украина
брюссель
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, брюссель, россия, евросоюз, в мире, киев, мария захарова
Украина, Брюссель, Россия, Евросоюз, В мире, Киев, Мария Захарова
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
МИД РФ: ЕС мог бы направить 90 млрд евро на развитие Украины, но им нужна бойня