"Мелодия" хочет отсудить у японской Sanrio бренд My Melody
"Мелодия" хочет отсудить у японской Sanrio бренд My Melody - РИА Новости, 25.12.2025
"Мелодия" хочет отсудить у японской Sanrio бренд My Melody
Фирма "Мелодия" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака My Melody, принадлежащего японской Sanrio Company,... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Фирма "Мелодия" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака My Melody, принадлежащего японской Sanrio Company, специализирующейся на производстве игрушек и создании мультфильмов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Спорный бренд представляет собой изображение персонажа аниме-сериала Onegai My Melody – крольчонка из волшебного леса Мэриленд
, под которым размещен словесный элемент My Melody.
Свой товарный знак японская компания зарегистрировала в России
в 2006 году для широкого перечня товаров и услуг. Его правовая охрана сейчас действует до 2033 года.
Иск АО "Фирма Мелодия" к Sanrio Company поступил в суд 23 декабря. Он пока оставлен без движения, так как к исковому заявлению не приложены "документы, подтверждающие направление/вручении копии искового заявления ответчику, уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере".
Sanrio Company разрабатывает и выпускает товары для детей – игрушки и школьные принадлежности, также участвует в создании мультфильмов. Ее самый известный персонаж – Hello Kitty.
Фирма "Мелодия" основана в 1964 году. Это старейшая в России звукозаписывающая компания. "Мелодия", которая во времена СССР
была единственной звукозаписывающей компанией в стране, владеет крупнейшим аудиоархивом в РФ, который насчитывает более 230 тысяч носителей звукозаписей. Росимущество
в 2020 году на аукционе продало 100% акций АО "Фирма Мелодия" компании "Формакс", занимающейся звукозаписью и изданием музыкальных произведений.