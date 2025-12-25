"Мелодия" хочет отсудить у японской Sanrio бренд My Melody

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Фирма "Мелодия" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака My Melody, принадлежащего японской Sanrio Company, специализирующейся на производстве игрушек и создании мультфильмов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Спорный бренд представляет собой изображение персонажа аниме-сериала Onegai My Melody – крольчонка из волшебного леса Мэриленд , под которым размещен словесный элемент My Melody.

Свой товарный знак японская компания зарегистрировала в России в 2006 году для широкого перечня товаров и услуг. Его правовая охрана сейчас действует до 2033 года.

Иск АО "Фирма Мелодия" к Sanrio Company поступил в суд 23 декабря. Он пока оставлен без движения, так как к исковому заявлению не приложены "документы, подтверждающие направление/вручении копии искового заявления ответчику, уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере".

Sanrio Company разрабатывает и выпускает товары для детей – игрушки и школьные принадлежности, также участвует в создании мультфильмов. Ее самый известный персонаж – Hello Kitty.