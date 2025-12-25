Рейтинг@Mail.ru
10:55 25.12.2025
Украинский постпред при ООН попытался пригрозить странам Глобального Юга
в мире, украина, киев, германия, андрей мельник, оон, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Германия, Андрей Мельник, ООН, Евросоюз
Украинский постпред при ООН попытался пригрозить странам Глобального Юга

Постпред Украины при ООН Мельник пригрозил странам, не поддерживающим Киев

Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник пытается угрожать странам Глобального Юга, которые не голосуют в поддержку Киева.
Мельник ранее заявил, что если делегации на заседаниях всемирной организации не голосуют за Украину, то они голосуют против нее.
"Страны ЕС ежегодно перечисляют государствам Глобального Юга миллиарды евро. Например, только Германия выделяет им более 30 миллиардов евро. Для меня это вопрос чести: добиться, чтобы все эти страны почувствовали на собственном кошельке реальную цену за фактическое подыгрывание россиянам в ООН", - сказал Мельник в интервью агентству Укринформ.
Ранее он пожаловался на успехи России и на потерю влияния Киева во всемирной организации. Он заявил, что ситуация для Украины на площадке ООН вряд ли будет становиться легче, а скорее наоборот. Так, по словам Мельника, если в начале 2022 года за Украину отдавали более 140 голосов, то сейчас она имеет менее сотни.
Украинский постпред при ООН пожаловался на успехи России
Вчера, 10:11
 
Заголовок открываемого материала