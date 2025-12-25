Демчук станет директором по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С 12 января 2026 года должность директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда "МегаФона" займет Александр Демчук с подчинением генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану, сообщает пресс-служба оператора.

В этой роли Демчук будет отвечать за управление репутацией компании, развитием стратегии работы с цифровыми каналами и средствами массовой информации и усилением позиций бренда телеком-оператора.

Демчук окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, начинал свою карьеру корреспондентом в деловых СМИ. Последние 15 лет он возглавляет департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечая за управление репутацией и рыночное позиционирование.

На новой для себя позиции Александр Демчук сменит Елену Мартынову, которая покидает "МегаФон", чтобы заняться операционным управлением и развитием проектов в области финтеха и искусственного интеллекта.

"Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда "МегаФона". Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем", — прокомментировал генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

Как отметили в пресс-службе, Мартынова признанный эксперт в области репутационного управления, маркетинга и развития бизнеса. Более 20 лет занимает ключевые позиции в топ-менеджменте крупнейших технологических и инвестиционных структур, формируя стратегию бренда, публичное позиционирование и архитектуру влияния компаний и их лидеров. Многократный лауреат ведущих отраслевых премий, включая "Топ-1000 менеджеров" и "Медиа-менеджер". Руководила проектами, отмеченными Cannes Lions, Effie и IPRA. Выпускница Stanford Graduate School of Business и МГУ им. М.В. Ломоносова.