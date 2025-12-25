Рейтинг@Mail.ru
Демчук станет директором по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона" - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/megafon-2064602262.html
Демчук станет директором по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона"
Демчук станет директором по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона" - РИА Новости, 25.12.2025
Демчук станет директором по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона"
С 12 января 2026 года должность директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда "МегаФона" займет Александр Демчук с подчинением генеральному... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:31:00+03:00
2025-12-25T14:31:00+03:00
мегафон
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268990_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_13460bd37805064c68698c924237d59c.jpg
https://ria.ru/20251223/megafon-2064109726.html
https://ria.ru/20251219/megafon-2063219147.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268990_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_708353573116e0d4b393505561cc7626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мегафон, мгу имени м. в. ломоносова
Мегафон, МГУ имени М. В. Ломоносова
Демчук станет директором по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона"

Демчук займет пост директора по страткоммуникациям и развитию бренда "МегаФона"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Мегафон"
Вывеска Мегафон - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска "Мегафон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С 12 января 2026 года должность директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда "МегаФона" займет Александр Демчук с подчинением генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану, сообщает пресс-служба оператора.
В этой роли Демчук будет отвечать за управление репутацией компании, развитием стратегии работы с цифровыми каналами и средствами массовой информации и усилением позиций бренда телеком-оператора.
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"МегаФон" запустил программу оснащения партнерских салонов биотерминалами
23 декабря, 15:40
Демчук окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, начинал свою карьеру корреспондентом в деловых СМИ. Последние 15 лет он возглавляет департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечая за управление репутацией и рыночное позиционирование.
На новой для себя позиции Александр Демчук сменит Елену Мартынову, которая покидает "МегаФон", чтобы заняться операционным управлением и развитием проектов в области финтеха и искусственного интеллекта.
"Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда "МегаФона". Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем", — прокомментировал генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.
Как отметили в пресс-службе, Мартынова признанный эксперт в области репутационного управления, маркетинга и развития бизнеса. Более 20 лет занимает ключевые позиции в топ-менеджменте крупнейших технологических и инвестиционных структур, формируя стратегию бренда, публичное позиционирование и архитектуру влияния компаний и их лидеров. Многократный лауреат ведущих отраслевых премий, включая "Топ-1000 менеджеров" и "Медиа-менеджер". Руководила проектами, отмеченными Cannes Lions, Effie и IPRA. Выпускница Stanford Graduate School of Business и МГУ им. М.В. Ломоносова.
"Работа в "МегаФоне" стала значимым и по-настоящему продуктивным этапом моего профессионального пути. Я благодарна компании за возможность реализовывать масштабные и интересные задачи и горжусь результатами, которых мы достигли вместе. Годы в телеком-операторе номер один усилили мой интерес к новым технологиям, развитию которых я намерена посвятить следующий этап своей карьеры", — отметила Мартынова.
Девушка открывает коробку с подарком - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"МегаФон": число москвичей, составляющих вишлисты, выросло втрое
19 декабря, 13:23
 
МегафонМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала