МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара - РИА Новости, 25.12.2025
19:51 25.12.2025
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара
2025-12-25T19:51:00+03:00
2025-12-25T19:51:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ммпц
россия
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ммпц
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ММПЦ
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара

Воронов: МЧС обучает ИИ определять возможную причину пожара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты МЧС России обучают искусственный интеллект по видео определять место возникновения и возможную причину пожара, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
"Мы внедряем эту ситуацию (искусственный интеллект - ред.) в деятельность органов государственного пожарного надзора и МЧС России... После обработки более 3 тысяч результатов исследований пожаров, мы пытаемся искусственный интеллект научить по видео, связанным с динамикой развития пожара. Искусственный интеллект нам говорит, где первоначально возник пожар и какая, возможно, причина", - сказал он на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Воронов отметил, что МЧС делает только первые шаги в освоении ИИ. При этом он подчеркнул, что не стоит слепо доверять искусственному интеллекту, так как ИИ должен быть помощником в принятии решений, а не ставить окончательную точку.
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ММПЦ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
