МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара - РИА Новости, 25.12.2025
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара
Специалисты МЧС России обучают искусственный интеллект по видео определять место возникновения и возможную причину пожара, сообщил директор департамента... РИА Новости, 25.12.2025
россия
2025
МЧС обучает ИИ определять место возникновения и возможную причину пожара
