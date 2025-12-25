Рейтинг@Mail.ru
Суточный охват MAX в декабре вырос до 40 миллионов человек
17:47 25.12.2025 (обновлено: 17:57 25.12.2025)
Суточный охват MAX в декабре вырос до 40 миллионов человек
Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 25.12.2025
россия, общество, технологии, мессенджер max
Россия, Общество, Технологии, Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день", - следует из данных Mediascope.
Уточняется, что 22 декабря мессенджер посетили более 46 миллионов человек (37,7% населения страны).
Данные представлены по всей России, аудитория от 12 лет, способ анализа: мобайл и десктоп.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в мессенджере Max
23 декабря, 21:32
23 декабря, 21:32
 
