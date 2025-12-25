https://ria.ru/20251225/max-2064574233.html
Более 40 мошенников были задержаны за попытки похитить деньги через MAX
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 40 мошенников, которые пытались похитить деньги через Мах, были задержаны в 2025 году в рамках совместной работы МВД России и центра безопасности Мах, сообщила пресс-служба национальной платформы.
"В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мах и МВД России
в 2025 году были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан", - сказано в сообщении.
Также в рамках партнерства были заблокированы более 700 тысяч подозрительных аккаунтов и удалены более 1 миллиона вредоносных файлов. Более 100 человек были выведены из-под влияния злоумышленников. Антифрод-сотрудничество со "Сбером" позволило спасти от мошенников более 300 миллионов рублей граждан.
В 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тысяч жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 минут, отметили в Мах.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".