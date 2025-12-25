Рейтинг@Mail.ru
Более 40 мошенников были задержаны за попытки похитить деньги через MAX - РИА Новости, 25.12.2025
13:09 25.12.2025
Более 40 мошенников были задержаны за попытки похитить деньги через MAX
Более 40 мошенников были задержаны за попытки похитить деньги через MAX
Более 40 мошенников, которые пытались похитить деньги через Мах, были задержаны в 2025 году в рамках совместной работы МВД России и центра безопасности Мах
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мессенджер max
https://ria.ru/20251224/max-2064305183.html
2025
Новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мессенджер max
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мессенджер Max
Более 40 мошенников были задержаны за попытки похитить деньги через MAX

Более 40 мошенников были задержаны за 2025 год за попытки похитить деньги в MAX

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 40 мошенников, которые пытались похитить деньги через Мах, были задержаны в 2025 году в рамках совместной работы МВД России и центра безопасности Мах, сообщила пресс-служба национальной платформы.
"В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мах и МВД России в 2025 году были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан", - сказано в сообщении.
Также в рамках партнерства были заблокированы более 700 тысяч подозрительных аккаунтов и удалены более 1 миллиона вредоносных файлов. Более 100 человек были выведены из-под влияния злоумышленников. Антифрод-сотрудничество со "Сбером" позволило спасти от мошенников более 300 миллионов рублей граждан.
В 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тысяч жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 минут, отметили в Мах.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
