Более 40 мошенников были задержаны за попытки похитить деньги через MAX

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 40 мошенников, которые пытались похитить деньги через Мах, были задержаны в 2025 году в рамках совместной работы МВД России и центра безопасности Мах, сообщила пресс-служба национальной платформы.

"В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мах и МВД России в 2025 году были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан", - сказано в сообщении.

Также в рамках партнерства были заблокированы более 700 тысяч подозрительных аккаунтов и удалены более 1 миллиона вредоносных файлов. Более 100 человек были выведены из-под влияния злоумышленников. Антифрод-сотрудничество со "Сбером" позволило спасти от мошенников более 300 миллионов рублей граждан.

В 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тысяч жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 минут, отметили в Мах.