Израиль атаковал машину на ливано-сирийской границе, сообщил источник
Израиль атаковал машину на ливано-сирийской границе, сообщил источник
Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство в районе Хош ас-Сейид Али на ливано-сирийской границе, по предварительным данным, один человек погиб, РИА Новости, 25.12.2025
Израиль атаковал машину на ливано-сирийской границе, сообщил источник
БЕЙРУТ, 25 дек - РИА Новости. Беспилотник израильских ВВС атаковал транспортное средство в районе Хош ас-Сейид Али на ливано-сирийской границе, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильский беспилотник атаковал машину в Хош ас-Сейид Али в Хермеле на востоке Ливана
в пограничной с Сирией
районе. Вероятней всего, один человек погиб, возможно, в машине был кто-то кроме водителя", - сказал собеседник агентства.
Еще одна атака беспилотника была в четверг утром на юге Ливана. Согласно заявлению армии Израиля
целями являлись бойцы движения "Хезболлах
".
Аналогичные атаки израильских БПЛА были осуществлены на юге Ливана в среду, тогда погиб один человек, и во вторник, погибли трое, включая военнослужащего армии Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна
19 декабря заявила, что третий раунд непрямых переговоров между Ливаном и Израилем запланирован на 7 января 2026 года.