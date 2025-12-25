Рейтинг@Mail.ru
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально - РИА Новости, 25.12.2025
13:53 25.12.2025
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
экономика
2025
Новости
экономика
Экономика
© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рассматривать Индонезию как потенциального бизнес-партнера сегодня особенно актуально, отметил торговый представитель России в Индонезии Александр Масальцев, интервью с ним опубликовано в "Базе знаний экспортера" на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Сегодня рассматривать Индонезию как потенциального бизнес-партнера особенно актуально с учетом подписанного между ЕАЭС и Индонезией соглашения о свободной торговле. Основные преимущества, которые оно предоставляет российским экспортерам, это преференциальный доступ к 90% товаров, ввозимых в Индонезию, льготы на поставки большей части продукции из ЕАЭС, а также снижение средней ставки пошлин для экспортеров с 7,6% до 1,5% и возможности бартерной торговли", – рассказал Масальцев.
Среди наиболее перспективных отраслей сотрудничества он выделил нефтегазовое и энергетическое оборудование, медицину и фармацевтику, металлургию и горнодобывающую промышленность, тяжелое машиностроение, сельское хозяйство и информационные технологии.
"База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 400 эксклюзивных материалов, включая свыше 100 текстовых публикаций и более 500 часов видеоконтента по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
