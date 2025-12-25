https://ria.ru/20251225/masaltsev-2064586196.html
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально - РИА Новости, 25.12.2025
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
Рассматривать Индонезию как потенциального бизнес-партнера сегодня особенно актуально, отметил торговый представитель России в Индонезии Александр Масальцев,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:53:00+03:00
2025-12-25T13:53:00+03:00
2025-12-25T13:53:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20251225/sdelka-2064583993.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
Масальцев: рассматривать Индонезию как потенциального бизнес-партнера актуально
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рассматривать Индонезию как потенциального бизнес-партнера сегодня особенно актуально, отметил торговый представитель России в Индонезии Александр Масальцев, интервью с ним опубликовано в "Базе знаний экспортера" на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Сегодня рассматривать Индонезию как потенциального бизнес-партнера особенно актуально с учетом подписанного между ЕАЭС и Индонезией соглашения о свободной торговле. Основные преимущества, которые оно предоставляет российским экспортерам, это преференциальный доступ к 90% товаров, ввозимых в Индонезию, льготы на поставки большей части продукции из ЕАЭС, а также снижение средней ставки пошлин для экспортеров с 7,6% до 1,5% и возможности бартерной торговли", – рассказал Масальцев.
Среди наиболее перспективных отраслей сотрудничества он выделил нефтегазовое и энергетическое оборудование, медицину и фармацевтику, металлургию и горнодобывающую промышленность, тяжелое машиностроение, сельское хозяйство и информационные технологии.
"База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 400 эксклюзивных материалов, включая свыше 100 текстовых публикаций и более 500 часов видеоконтента по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.