Мантуров рассказал об обновлении программы развития авиаотрасли - РИА Новости, 25.12.2025
07:36 25.12.2025
Мантуров рассказал об обновлении программы развития авиаотрасли
Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА) России будет обновляться после получения отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T07:36:00+03:00
2025-12-25T07:36:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
антон алиханов
sj-100
мс-21
ил-114-300
россия
Новости
экономика, россия, денис мантуров, антон алиханов, sj-100, мс-21, ил-114-300
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Антон Алиханов, SJ-100, МС-21, Ил-114-300
Мантуров рассказал об обновлении программы развития авиаотрасли

Мантуров: программу развития авиации обновят после сертификации новых лайнеров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА) России будет обновляться после получения отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Комплексная программа гражданской авиации, которая регламентирует поставки самолетов, будет обновляться. Но только после того, как наши новейшие гражданские лайнеры – SJ-100, МС-21 и Ил-114 – получат сертификаты типа", - сказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".
В июле текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов говорил, что КПГА РФ требует корректировки и актуализации, необходимо снизить ограничения для производства.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года. Отдельный ее блок посвящен выпуску авиационных двигателей для всей линейки российских гражданских воздушных судов.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
16 декабря, 11:59
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАнтон АлихановSJ-100МС-21Ил-114-300
 
 
