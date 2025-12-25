https://ria.ru/20251225/malysheva-2064686115.html
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян - РИА Новости, 25.12.2025
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале призвала убрать мигающие гирлянды с уличных елок из-за риска для больных... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:47:00+03:00
2025-12-25T17:47:00+03:00
2025-12-25T23:44:00+03:00
москва
елена малышева
россия
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155108/51/1551085100_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_170955e3f52e9fed5984e839f770f6a1.jpg
https://ria.ru/20251225/vrach-2064492911.html
https://ria.ru/20251224/prazdnik-2064222245.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155108/51/1551085100_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_c85b6ddf2be868db700b4c1d18b2d400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, елена малышева, россия, общество, здоровье - общество
Москва, Елена Малышева, Россия, Общество, Здоровье - Общество
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян
Малышева призвала убрать мигающие гирлянды с уличных елок