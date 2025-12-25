Рейтинг@Mail.ru
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян
17:47 25.12.2025 (обновлено: 23:44 25.12.2025)
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян
"Их 60 миллионов". Малышева забила тревогу из-за риска для россиян

Малышева призвала убрать мигающие гирлянды с уличных елок

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале призвала убрать мигающие гирлянды с уличных елок из-за риска для больных эпилепсией.
"Я прям хочу обратиться к государственным структурам. Потому что куча елок мигает на улицах <…> Дело в том, что эпилептиков очень много, их 60 миллионов в мире. У кого-то могут начаться судороги в Новый год", — предупредила она.
Малышева также призвала зрителей телепрограммы вручную выставить режим без мигания на гирляндах дома, чтобы избежать каких-либо экстренных ситуаций.
Врач также отметила, что в Москве уличные украшения не мигают, но в других российских городах эта проблема встречается очень часто.
Ранее Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок. Телеведущая также добавила, что каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
