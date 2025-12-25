В Магадане в квартире многодетной семьи загорелась искусственная ель

"Хозяйка квартиры обнаружила возгорание, когда искусственная ель уже была объята пламенем. Пожар развивался стремительно, за считанные секунды квартира наполнилась едким дымом, на глазах плавился натяжной потолок. Женщина с тремя детьми успела покинуть квартиру, четырехлетнего ребенка отец вывел на балкон, а сам вернулся в квартиру", - говорится в сообщении.