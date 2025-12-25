https://ria.ru/20251225/magadan-2064520261.html
В Магадане в квартире многодетной семьи загорелась искусственная ель
Пожар произошел в квартире многодетной семьи в Магадане из-за вспыхнувшей искусственной елки, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.12.2025
МАГАДАН, 25 дек - РИА Новости.
Пожар произошел в квартире многодетной семьи в Магадане из-за вспыхнувшей искусственной елки, сообщает
ГУМЧС России по региону.
"Хозяйка квартиры обнаружила возгорание, когда искусственная ель уже была объята пламенем. Пожар развивался стремительно, за считанные секунды квартира наполнилась едким дымом, на глазах плавился натяжной потолок. Женщина с тремя детьми успела покинуть квартиру, четырехлетнего ребенка отец вывел на балкон, а сам вернулся в квартиру", - говорится в сообщении.
Поясняется, что пожарные прибыли на место ЧП через 6 минут после вызова.
"Обнаружили в помещении мужчину без сознания и передали его медикам, с ожогами он доставлен в больницу. В то же время с помощью автолестницы сотрудники МЧС России
спустили с балкона испуганного мальчика. Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнём. Квартира выгорела на площади 12 квадратных метров. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности электрогирлянды искусственной ели", - отметили в главке.