Адвокат Лурье рассказала о другой недвижимости Долиной
16:57 25.12.2025 (обновлено: 16:58 25.12.2025)
Адвокат Лурье рассказала о другой недвижимости Долиной
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в Мосгорсуде, что у певицы Ларисы Долиной есть квартира и дома и проблем с её выселением быть не должно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В материалах дела имеются доказательства, что у ответчика Долиной имеются иные жилые помещения… В собственности ответчика находится квартира… два земельных участка, на которых расположены два дома… жилой дом… и иной дом достаточно большой площадью - 363 квадратных метра", - сказала адвокат.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Долина не пришла в Мосгорсуд
Вчера, 16:21
Это, по мнению адвоката, не должно составить проблем для выселения Долиной из квартиры.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Лурье хочет переехать в бывшую квартиру Долиной сразу после суда
Вчера, 10:33
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойПроисшествия
 
 
