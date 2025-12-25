Адвокат Лурье рассказала о другой недвижимости Долиной

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в Мосгорсуде, что у певицы Ларисы Долиной есть квартира и дома и проблем с её выселением быть не должно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В материалах дела имеются доказательства, что у ответчика Долиной имеются иные жилые помещения… В собственности ответчика находится квартира… два земельных участка, на которых расположены два дома… жилой дом… и иной дом достаточно большой площадью - 363 квадратных метра", - сказала адвокат.

Это, по мнению адвоката, не должно составить проблем для выселения Долиной из квартиры.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.