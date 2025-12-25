Американец выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов за день до Рождества

Отмечается, что джекпот будет выплачиваться нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. В случае, если победитель захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная им сумма составит 834,9 миллиона долларов до выплаты налогов. Имя победителя не сообщается.