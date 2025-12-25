На Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Анатолия Лобоцкого

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 декабря. Церемония прощания с ним прошла в столичном Театре имени Маяковского в четверг утром. В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним.
Лобоцкого похоронили на "Аллее звезд" рядом с заслуженным артистом РСФСР Олегом Симонянцем и актером Сергеем Десницким.
Ранее народная артистка России Юлия Рутберг сообщила РИА Новости, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе, в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" — "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей — Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.
В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013-м стал народным артистом России. Кроме того, в 2019 году Лобоцкий награжден орденом Дружбы.