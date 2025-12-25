Рейтинг@Mail.ru
На Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Анатолия Лобоцкого
15:37 25.12.2025 (обновлено: 21:29 25.12.2025)
На Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Анатолия Лобоцкого
На Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Анатолия Лобоцкого - РИА Новости, 25.12.2025
На Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Анатолия Лобоцкого
Народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
россия
рсфср
анатолий лобоцкий (артист)
юлия рутберг
владимир меньшов
театр имени маяковского
московский государственный институт культуры
гитис
россия
рсфср
россия, рсфср, анатолий лобоцкий (артист), юлия рутберг, владимир меньшов, театр имени маяковского, московский государственный институт культуры, гитис
Россия, РСФСР, Анатолий Лобоцкий (артист), Юлия Рутберг, Владимир Меньшов, Театр имени Маяковского, Московский государственный институт культуры, ГИТИС
На Троекуровском кладбище похоронили народного артиста Анатолия Лобоцкого

Народного артиста России Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского
Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 декабря. Церемония прощания с ним прошла в столичном Театре имени Маяковского в четверг утром. В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним.
Спектакль Школа жен в театре им. Маяковского - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Рутберг назвала Лобоцкого мастером и потрясающим артистом
20 декабря, 15:21
Лобоцкого похоронили на "Аллее звезд" рядом с заслуженным артистом РСФСР Олегом Симонянцем и актером Сергеем Десницким.
Ранее народная артистка России Юлия Рутберг сообщила РИА Новости, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе, в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" — "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей — Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.
В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013-м стал народным артистом России. Кроме того, в 2019 году Лобоцкий награжден орденом Дружбы.
Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. 25 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Прощание с народным артистом Анатолием Лобоцким завершилось
Вчера, 11:22
 
РоссияРСФСРАнатолий Лобоцкий (артист)Юлия РутбергВладимир МеньшовТеатр имени МаяковскогоМосковский государственный институт культурыГИТИС
 
 
