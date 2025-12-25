СМИ назвали причину смерти Алентовой

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life.
"У артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса", — говорится в публикации.
Алентова умерла в возрасте 83-х лет.
Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
