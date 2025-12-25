Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину смерти Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 25.12.2025 (обновлено: 17:27 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/life-2064675764.html
СМИ назвали причину смерти Алентовой
СМИ назвали причину смерти Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
СМИ назвали причину смерти Алентовой
Народная артистка России Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:13:00+03:00
2025-12-25T17:27:00+03:00
россия
котлас
архангельская область
вера алентова
вгик
умерла вера алентова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064617735_0:34:2970:1705_1920x0_80_0_0_c3cab3de977762ef368926fb5008cf98.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064673665.html
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064617735_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_02d236a82e9aedf3ad12ec912f800506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, котлас, архангельская область, вера алентова, вгик, умерла вера алентова
Россия, Котлас, Архангельская область, Вера Алентова, ВГИК, Умерла Вера Алентова
СМИ назвали причину смерти Алентовой

Life: Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности, сообщает Life.
«
"У артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса", — говорится в публикации.
Алентова умерла в возрасте 83-х лет.
Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
Вчера, 17:09
 
РоссияКотласАрхангельская областьВера АлентоваВГИКУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала