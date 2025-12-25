Рейтинг@Mail.ru
В Москве установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских
09:55 25.12.2025 (обновлено: 19:16 25.12.2025)
В Москве установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских
В Москве установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских - РИА Новости, 25.12.2025
В Москве установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских
Силовики установили личность мужчины, при задержании которого прогремел взрыв и погибли двое сотрудников ДПС. РИА Новости, 25.12.2025
В Москве установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских

Силовики установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, при задержании которого прогремел взрыв и погибли двое сотрудников ДПС.
"Это мужчина 2001 года рождения", — сказал собеседник РИА Новости в правоохранительных органах.
Взрыв прогремел в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. По данным Следственного комитета, полицейские увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, тот привел в действие взрывное устройство. Все трое погибли.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".
Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС
24 декабря, 09:42
 
