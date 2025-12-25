В Москве установили личность мужчины, взорвавшего двух полицейских

"Это мужчина 2001 года рождения", — сказал собеседник РИА Новости в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел в ночь на 24 декабря на Елецкой улице. По данным Следственного комитета, полицейские увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, тот привел в действие взрывное устройство. Все трое погибли.