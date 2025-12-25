https://ria.ru/20251225/lesnevskaja-2064534095.html
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери - РИА Новости, 25.12.2025
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери
Основатель телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская скончалась из-за продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская скончалась из-за продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын Лесневской Дмитрий.
В среду генеральный директор "VK Видео" Марианна Максимовская
сообщила, что Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Прощание пройдет в воскресенье 28 декабря в 13.00 на Востряковском кладбище в Москве
.
"Долгая болезнь, ухудшилось (состояние - ред.)", - рассказал Дмитрий.
Лесневская родилась 30 мая 1942 года.
В 1980-е она работала над знаменитой программой "Кинопанорама", а в 1991 году, после расформирования ЦТ СССР
, вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994-го по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и "Класс!".
В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года - REN-TV, с 2010-го - РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005-м она стала президентом холдинга REN Media Group.