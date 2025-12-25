Рейтинг@Mail.ru
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/lesnevskaja-2064534095.html
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери - РИА Новости, 25.12.2025
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери
Основатель телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская скончалась из-за продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:04:00+03:00
2025-12-25T11:04:00+03:00
москва
ссср
марианна максимовская
академия российского телевидения
ирена лесневская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65944/49/659444921_0:220:722:626_1920x0_80_0_0_8d6cbaa3c8c2371fc3d7fc1f0b39f121.jpg
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65944/49/659444921_0:153:722:694_1920x0_80_0_0_012d8eba6cdee4167024e75a921ed3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ссср, марианна максимовская, академия российского телевидения, ирена лесневская
Москва, СССР, Марианна Максимовская, Академия российского телевидения, Ирена Лесневская
Сын основательницы РЕН ТВ назвал причину смерти матери

РИА Новости: основательница РЕН ТВ Лесневская умерла из-за болезни

© Фото : The New TimesИрена Лесневская
Ирена Лесневская - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : The New Times
Ирена Лесневская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская скончалась из-за продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын Лесневской Дмитрий.
В среду генеральный директор "VK Видео" Марианна Максимовская сообщила, что Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Прощание пройдет в воскресенье 28 декабря в 13.00 на Востряковском кладбище в Москве.
"Долгая болезнь, ухудшилось (состояние - ред.)", - рассказал Дмитрий.
Лесневская родилась 30 мая 1942 года.
В 1980-е она работала над знаменитой программой "Кинопанорама", а в 1991 году, после расформирования ЦТ СССР, вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994-го по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и "Класс!".
В 1997 году Ирена и Дмитрий Лесневские учредили телеканал REN-TV-НВС (с 2006 года - REN-TV, с 2010-го - РЕН ТВ), первый эфир которого состоялся 1 января 1997 года. Лесневская заняла пост президента телеканала, на котором оставалась до 2005 года. В 2005-м она стала президентом холдинга REN Media Group.
 
МоскваСССРМарианна МаксимовскаяАкадемия российского телевиденияИрена Лесневская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала