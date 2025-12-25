Лавров примет участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал исполнить мечты пятерых детей из разных регионов России в рамках акции "Елка желаний", в том числе подарить глобус и устроить встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

"Может быть, чуть-чуть подождем, чтобы уже окончательные границы были на глобусе, но обязательно сделаем", - сказал министр.