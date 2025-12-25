Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/lavrov-2064537652.html
Лавров примет участие в акции "Елка желаний"
Лавров примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Лавров примет участие в акции "Елка желаний"
Глава МИД России Сергей Лавров пообещал исполнить мечты пятерых детей из разных регионов России в рамках акции "Елка желаний", в том числе подарить глобус и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:14:00+03:00
2025-12-25T11:14:00+03:00
общество
россия
москва
лосино-петровский
сергей лавров
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991805651_0:109:3088:1847_1920x0_80_0_0_887945c09ee7e5114a31ff60ab993967.jpg
https://ria.ru/20251220/belousov-2063524661.html
https://ria.ru/20251218/mishustin-2062972855.html
россия
москва
лосино-петровский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991805651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60f82d4f589d4f3e68e251aa484de6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, лосино-петровский, сергей лавров, владимир мединский
Общество, Россия, Москва, Лосино-Петровский, Сергей Лавров, Владимир Мединский
Лавров примет участие в акции "Елка желаний"

Лавров исполнит мечты пятерых детей в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал исполнить мечты пятерых детей из разных регионов России в рамках акции "Елка желаний", в том числе подарить глобус и устроить встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
Глава министерства снял с елки шары с пожеланиями пятерых детей - трех мальчиков и двух девочек. Самый юный из них, шестилетний Александр из Москвы, мечтает о школьном рюкзаке. Мечта восьмилетнего Андрея, тоже живущего в Москве, - глобус.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"
20 декабря, 15:20
"Может быть, чуть-чуть подождем, чтобы уже окончательные границы были на глобусе, но обязательно сделаем", - сказал министр.
Тринадцатилетняя Евангелина из Лосино-Петровского Московской области пожелала о встрече с самим главой МИД РФ. Владислав из ЛНР - ему 16 - хотел бы побывать на программе "Рассказы о русской истории". Ее ведущим выступает Владимир Мединский, с которым также мечтает встретиться семнадцатилетняя Полина из Воронежа.
"Ребята, всем поможем, все организуем", - подчеркнул Лавров.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках "Елки желаний"
18 декабря, 16:41
 
ОбществоРоссияМоскваЛосино-ПетровскийСергей ЛавровВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала