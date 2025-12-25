В Латвии задержали вице-президента Русской общины

"Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам. И мы продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках", — сказала она.

Гущин возглавляет Русскую общину Латвии с 2020 года. Он публично выступал против гонений на русский язык, а также уничтожения исторической памяти. В минувшую среду у него дома в Елгаве прошел обыск. Как сообщил корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов, Рижский суд арестовал историка по обвинению в "публикации статей на ресурсах, находящихся под санкциями ЕС".

Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.