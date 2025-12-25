Рейтинг@Mail.ru
В Латвии задержали вице-президента Русской общины - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 25.12.2025 (обновлено: 16:47 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/latviya-2064649802.html
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
В Латвии задержали вице-президента Русской общины - РИА Новости, 25.12.2025
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
В Латвии задержали историка и вице-президента Русской общины Виктора Гущина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:53:00+03:00
2025-12-25T16:47:00+03:00
в мире
латвия
россия
мария захарова
владимир путин
прибалтика
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064652490_0:67:1351:827_1920x0_80_0_0_adf5da66919e106ca4180f35414317fb.jpg
https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html
https://ria.ru/20251130/estoniya-2058791910.html
латвия
россия
прибалтика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064652490_35:0:1235:900_1920x0_80_0_0_9a61e8bfaed8b5d762df9346f2f8a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, мария захарова, владимир путин, прибалтика, москва
В мире, Латвия, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Прибалтика, Москва
В Латвии задержали вице-президента Русской общины

Захарова сообщила о задержании в Латвии вице-президента Русской общины Гущина

© Sputnik / Sergey MelkonovВиктор Гущин
Виктор Гущин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Sergey Melkonov
Виктор Гущин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Латвии задержали историка и вице-президента Русской общины Виктора Гущина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам. И мы продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках", — сказала она.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ
2 июля, 18:38

Гущин возглавляет Русскую общину Латвии с 2020 года. Он публично выступал против гонений на русский язык, а также уничтожения исторической памяти. В минувшую среду у него дома в Елгаве прошел обыск. Как сообщил корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов, Рижский суд арестовал историка по обвинению в "публикации статей на ресурсах, находящихся под санкциями ЕС".

В МИД не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Так, Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
30 ноября, 21:43
 
В миреЛатвияРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинПрибалтикаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала