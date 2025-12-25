https://ria.ru/20251225/latviya-2064649802.html
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
25.12.2025
Захарова сообщила о задержании в Латвии вице-президента Русской общины Гущина
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Латвии задержали историка и вице-президента Русской общины Виктора Гущина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам. И мы продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках", — сказала она.
Гущин возглавляет Русскую общину Латвии с 2020 года. Он публично выступал против гонений на русский язык, а также уничтожения исторической памяти. В минувшую среду у него дома в Елгаве прошел обыск. Как сообщил корреспондент радио Sputnik Латвия Алексей Стефанов, Рижский суд арестовал историка по обвинению в "публикации статей на ресурсах, находящихся под санкциями ЕС".
В МИД не раз заявляли, что в целом Прибалтика
прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал Владимир Путин
, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине
.
Так, Латвия
проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.