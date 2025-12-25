В Кузбассе иномарка столкнулась с "Газелью", есть погибшие

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД "Ленинск-Кузнецкий".

В полицейском главке уточнили, что движение на данном участке автодороги временно ограничено, объезд осуществляется по дороге "Ваганово — Промышленная". Сотрудники госавтоинспекции регулируют дорожное движение.

"По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП органами полиции", – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.