В Кузбассе иномарка столкнулась с "Газелью", есть погибшие

КЕМЕРОВО, 25 дек – РИА Новости. Восемнадцатилетний водитель иномарки в Кузбассе не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Газелью", три человека погибли, еще один травмирован, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг около 10.40 (6.40 мск) на 171-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". На место прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД "Ленинск-Кузнецкий", а также экстренные службы.
"Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фургоном "Газель". В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также двое его пассажиров в возрасте 16 и 19 лет погибли на месте. Еще один пассажир, 16-летний подросток, получил травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД "Ленинск-Кузнецкий".
В полицейском главке уточнили, что движение на данном участке автодороги временно ограничено, объезд осуществляется по дороге "Ваганово — Промышленная". Сотрудники госавтоинспекции регулируют дорожное движение.
"По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП органами полиции", – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
