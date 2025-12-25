Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным - РИА Новости, 25.12.2025
13:49 25.12.2025 (обновлено: 14:01 25.12.2025)
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Владимира Зеленского, а также отметил,... РИА Новости, 25.12.2025
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Владимира Зеленского, а также отметил, что это было некультурно и озлоблено, Зеленский походит на малоадекватного человека.
"Видели сообщение о, действительно, странном тиражном рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлоблено, похож на малоадекватного человека", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.
Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения
Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения
Вчера, 13:37
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковОбществоУкраинаВ мире
 
 
