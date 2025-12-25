https://ria.ru/20251225/kreml-2064584770.html
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным - РИА Новости, 25.12.2025
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Владимира Зеленского, а также отметил,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:49:00+03:00
2025-12-25T13:49:00+03:00
2025-12-25T14:01:00+03:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
общество
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20251225/peskov-2064580481.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, дмитрий песков, общество, украина, в мире
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Общество, Украина, В мире
Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным
Песков назвал рождественское обращение Зеленского некультурным и озлобленным
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Владимира Зеленского, а также отметил, что это было некультурно и озлоблено, Зеленский походит на малоадекватного человека.
"Видели сообщение о, действительно, странном тиражном рождественском обращении Зеленского
. Некультурно, озлоблено, похож на малоадекватного человека", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.