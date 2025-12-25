https://ria.ru/20251225/kreml-2064580344.html
Кремль не исключает возможности телефонного разговора Путина в четверг
Кремль не исключает возможность телефонного разговора у президента РФ Владимира Путина в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2025
