13:36 25.12.2025
Кремль не исключает возможности телефонного разговора Путина в четверг
Кремль не исключает возможности телефонного разговора Путина в четверг
Кремль не исключает возможность телефонного разговора у президента РФ Владимира Путина в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кремль не исключает возможность телефонного разговора у президента РФ Владимира Путина в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не исключаем во второй половине дня телефонного разговора Путина, мы тоже вам сообщим, если будет о чем", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать, заявил Песков
24 декабря, 19:40
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
