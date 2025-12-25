Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР Евгений рассказал РИА Новости подробности о попытке высадки спецназа ГУР Украины на окраине города в ноябре.

Минобороны России 1 ноября сообщало, что российские подразделения группировки "Центр" уничтожили вертолетный десант ГУР в количестве 11 человек в районе Красноармейска . Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".

По словам Евгения, всё началось с неожиданного появления вертолетов над районом.

"Было темно - не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная", - вспоминает он.

После нескольких минут стрельбы вертолеты исчезли, и местные жители решили, что это очередной пролет российских вертолетов.

"Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели", - рассказал собеседник.

Люди не сразу поняли, что именно происходит, однако утром ситуация прояснилась.

"По новостям узнали, что ( ВСУ - ред.) пытались деблокировать город одиннадцатью людьми. Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать", - отметил Евгений.

Он подчеркнул, что попытка прорыва выглядела абсолютно бессмысленной и обреченной.