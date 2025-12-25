https://ria.ru/20251225/krasnoarmeysk-2064624873.html
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске - РИА Новости, 25.12.2025
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске
Беженец из Красноармейска в ДНР Евгений рассказал РИА Новости подробности о попытке высадки спецназа ГУР Украины на окраине города в ноябре. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:01:00+03:00
2025-12-25T15:01:00+03:00
2025-12-25T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143753_0:354:2733:1891_1920x0_80_0_0_c0f467b5fc0c99653460ad184c7d2028.jpg
https://ria.ru/20251225/svo-2064556216.html
красноармейск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143753_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_feb96c7409964a3aa6566ac4d955daa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске
РИА Новости: беженец рассказал о попытке высадки спецназа ГУР в Красноармейске
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР Евгений рассказал РИА Новости подробности о попытке высадки спецназа ГУР Украины на окраине города в ноябре.
Минобороны России
1 ноября сообщало, что российские подразделения группировки "Центр" уничтожили вертолетный десант ГУР в количестве 11 человек в районе Красноармейска
. Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
По словам Евгения, всё началось с неожиданного появления вертолетов над районом.
"Было темно - не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная", - вспоминает он.
После нескольких минут стрельбы вертолеты исчезли, и местные жители решили, что это очередной пролет российских вертолетов.
"Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели", - рассказал собеседник.
Люди не сразу поняли, что именно происходит, однако утром ситуация прояснилась.
"По новостям узнали, что (ВСУ
- ред.) пытались деблокировать город одиннадцатью людьми. Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать", - отметил Евгений.
Он подчеркнул, что попытка прорыва выглядела абсолютно бессмысленной и обреченной.
"Это было очень глупо", - добавил беженец.