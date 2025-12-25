Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Космонавт "Роскосмоса", исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, и Герой России Олег Кононенко провел уникальную экскурсию по ЦПК для 10-летней Варвары, участницы акции "Елка желаний", также в рамках визита в Центр управления полетами (ЦУП) на прямую связь с девочкой вышли космонавты Международной космической станции (МКС).

Третьего декабря президент России Владимир Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний" и снял три открытки с мечтами детей. Так, девочка Варвара загадала встретиться с космонавтом из отряда " Роскосмоса ".

После приветствия Герой России вручил букеты Варваре, ее маме и бабушке. Он начал экскурсию с рассказа о транспортном пилотируемом космическом корабле (ТПК) "Союз", тренажерах, а также продемонстрировал скафандр "Сокол". Кононенко подарил девочке полетный комбинезон и предложил ей сесть в тренажер ТПК, следуя традиции космонавтов, сняв перед этим обувь.

Далее гостей ждала демонстрация скафандра "Орлан" для выхода в открытый космос, после чего Кононенко показал девочке автобус "Звездный" и сел вместе с ней за руль "Волги" Юрия Гагарина . После этого экскурсанты осмотрели тренажер российского сегмента МКС.

Также Варвара прошла процедуру "закатывания" в кабину центрифуги, где космонавты отрабатывают перегрузки при подготовке к полетам. Врач из пультовой по связи интересовался ее самочувствием, а Кононенко в это время рассказывал о космических полетах, науке и медицинской подготовке космонавтов.

В завершение встречи Герой России вручил Варваре и ее семье памятные подарки.

Вторая часть исполнения мечты продолжилась в Центре управления полетами . В ходе визита ей рассказали, что в центре сходятся три часовых пояса - Москвы Хьюстона и Гринвича, при этом космонавты на орбите живут по гринвичскому времени. Гостям показали помещения, откуда осуществляется управление Международной космической станцией, включая главный зал управления ЦУП. Варвара встретилась с летчиком-космонавтом Героем России и заместителем руководителя полета российского сегмента МКС Юрием Гидзенко, который рассказал ей о происходящем на главном экране, показал текущее положение орбиты МКС и объяснил особенности работы сотрудников главного зала.

Кроме того, состоялась встреча с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, который вручил Варваре и членам ее семьи памятные подарки. В рамках программы визита был проведен сеанс связи с экипажем Международной космической станции - Сергеем Кудь-Сверчковым (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Сергеем Микаевым и Олегом Платоновым. В ходе общения они ответили на вопросы о быте и традициях на МКС, а также поздравили Варвару с прошедшим днем рождения. Кроме того, девочку встретил Дед Мороз и сделал ей подарок. Заключительной частью визита стал телефонный звонок и беседа с президентом России.

Варвара родилась 24 декабря 2015 года в Москве, сейчас ей 10 лет. Девочка в трехлетнем возрасте получила травму при падении с высоты, что привело к ишемическому парезу голеностопного сустава и на длительный срок лишило возможности самостоятельно передвигаться. Сейчас она ходит сама. Варвара учится в четвертом классе школы №152. Мечтает работать в сфере космонавтики. Большое влияние на это оказал дедушка - Александр Александрович Лойко, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского , подполковник в отставке, ранее служивший в Генштабе ВС РФ.

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей.