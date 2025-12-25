Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
18:20 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/kosmonavt-2064698478.html
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"
2025-12-25T18:20:00+03:00
2025-12-25T18:20:00+03:00
россия, москва, хьюстон, олег кононенко, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, центр управления полетами, центр подготовки космонавтов
Россия, Москва, Хьюстон, Олег Кононенко, Владимир Путин, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко
Член основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Космонавт "Роскосмоса", исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, и Герой России Олег Кононенко провел уникальную экскурсию по ЦПК для 10-летней Варвары, участницы акции "Елка желаний", также в рамках визита в Центр управления полетами (ЦУП) на прямую связь с девочкой вышли космонавты Международной космической станции (МКС).
Третьего декабря президент России Владимир Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний" и снял три открытки с мечтами детей. Так, девочка Варвара загадала встретиться с космонавтом из отряда "Роскосмоса".
После приветствия Герой России вручил букеты Варваре, ее маме и бабушке. Он начал экскурсию с рассказа о транспортном пилотируемом космическом корабле (ТПК) "Союз", тренажерах, а также продемонстрировал скафандр "Сокол". Кононенко подарил девочке полетный комбинезон и предложил ей сесть в тренажер ТПК, следуя традиции космонавтов, сняв перед этим обувь.
Далее гостей ждала демонстрация скафандра "Орлан" для выхода в открытый космос, после чего Кононенко показал девочке автобус "Звездный" и сел вместе с ней за руль "Волги" Юрия Гагарина. После этого экскурсанты осмотрели тренажер российского сегмента МКС.
Также Варвара прошла процедуру "закатывания" в кабину центрифуги, где космонавты отрабатывают перегрузки при подготовке к полетам. Врач из пультовой по связи интересовался ее самочувствием, а Кононенко в это время рассказывал о космических полетах, науке и медицинской подготовке космонавтов.
В завершение встречи Герой России вручил Варваре и ее семье памятные подарки.
Вторая часть исполнения мечты продолжилась в Центре управления полетами. В ходе визита ей рассказали, что в центре сходятся три часовых пояса - Москвы, Хьюстона и Гринвича, при этом космонавты на орбите живут по гринвичскому времени. Гостям показали помещения, откуда осуществляется управление Международной космической станцией, включая главный зал управления ЦУП. Варвара встретилась с летчиком-космонавтом Героем России и заместителем руководителя полета российского сегмента МКС Юрием Гидзенко, который рассказал ей о происходящем на главном экране, показал текущее положение орбиты МКС и объяснил особенности работы сотрудников главного зала.
Кроме того, состоялась встреча с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, который вручил Варваре и членам ее семьи памятные подарки. В рамках программы визита был проведен сеанс связи с экипажем Международной космической станции - Сергеем Кудь-Сверчковым (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Сергеем Микаевым и Олегом Платоновым. В ходе общения они ответили на вопросы о быте и традициях на МКС, а также поздравили Варвару с прошедшим днем рождения. Кроме того, девочку встретил Дед Мороз и сделал ей подарок. Заключительной частью визита стал телефонный звонок и беседа с президентом России.
Варвара родилась 24 декабря 2015 года в Москве, сейчас ей 10 лет. Девочка в трехлетнем возрасте получила травму при падении с высоты, что привело к ишемическому парезу голеностопного сустава и на длительный срок лишило возможности самостоятельно передвигаться. Сейчас она ходит сама. Варвара учится в четвертом классе школы №152. Мечтает работать в сфере космонавтики. Большое влияние на это оказал дедушка - Александр Александрович Лойко, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, подполковник в отставке, ранее служивший в Генштабе ВС РФ.
Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей.
Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.
РоссияМоскваХьюстонОлег КононенкоВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосЦентр управления полетамиЦентр подготовки космонавтов
 
 
