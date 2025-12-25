Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к девяти годам колонии за убийство

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск в пользу родственников потерпевшего на сумму 1,5 миллиона рублей", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.

СУСК региона сообщает также, что обвиняемый в суде заявлял, что никаких выстрелов он не слышал и сам их не производил.