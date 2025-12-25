Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к девяти годам колонии за убийство

ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре, которого несколько раз оправдывали по делу об убийстве в ходе дорожного конфликта, приговорен к 9 годам колонии, сообщают СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО и региональная прокуратура.
По данным следствия, в ноябре 2019 года в поселке Ягодный Комсомольского района края между двумя мужчинами произошла ссора из-за того, что сын одного из них выбежал на проезжую часть, мешая дорожному движению, в результате фигурант выстрелил из огнестрельного оружия в голову оппоненту, который вскоре умер в больнице.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск в пользу родственников потерпевшего на сумму 1,5 миллиона рублей", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.
Обвинительный вердикт в отношении 48-летнего фигуранта вынесен коллегией присяжных заседателей. Он признан виновным по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело слушалось в Комсомольском районном суде.
Как сообщает прокуратура Хабаровского края, подсудимый вину в убийстве не признал и заявил о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Ранее по делу выносились оправдательные приговоры, которые по апелляционным представлениям прокурора отменялись. При новом рассмотрении дела гособвинителем изменена тактика представления доказательств, а также представлены новые обстоятельства, подтверждающие вину подсудимого, уточнили в надзорном ведомстве.
СУСК региона сообщает также, что обвиняемый в суде заявлял, что никаких выстрелов он не слышал и сам их не производил.