https://ria.ru/20251225/kndr-2064482118.html
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет - РИА Новости, 25.12.2025
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет
Пхеньян в среду провел испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности в Японском море, за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T00:46:00+03:00
2025-12-25T00:46:00+03:00
2025-12-25T00:53:00+03:00
кндр
японское море
в мире
пхеньян
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724369_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_c1268e23084fdb4980fa1eeaadcc879d.jpg
https://ria.ru/20251107/kndr-2053339550.html
кндр
японское море
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724369_66:0:935:652_1920x0_80_0_0_a2be07f79428548154d8343cc9830c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр, японское море, в мире, пхеньян, ким чен ын
КНДР, Японское море, В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности