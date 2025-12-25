Рейтинг@Mail.ru
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет
00:46 25.12.2025 (обновлено: 00:53 25.12.2025)
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет
Пхеньян в среду провел испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности в Японском море, за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное...
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет

КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности

© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пхеньян в среду провел испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности в Японском море, за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного департамента Корейской Народной Республики Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском зенитных ракет нового типа", - говорится в сообщении ЦТАК.
Отмечается, что это первый испытательный пуск для оценки тактических и технических характеристик разрабатываемого КНДР нового дальнобойного ЗРК. Запущенные ракеты точно поразили имитированные цели на высоте 200 километров.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США
7 ноября, 07:57
 
КНДРЯпонское мореВ миреПхеньянКим Чен Ын
 
 
