Армия КНР заявила о готовности сражаться при попытке сепаратизма на Тайване

ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова к бою в любой момент и гарантированно одержит победу при попытке организовать "независимость Тайваня", заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Чжан Сяоган, говоря на брифинге о тайваньском вопросе, отметил, что Китай искренне стремится приложить все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но оставляет за собой право принять все необходимые меры. По его словам, если сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", спровоцируют материковый Китай, переступят красную линию, у военных Китая не останется иного выбора, кроме как "принять решительные меры".
МИД КНР: продажа США оружия Тайваню подрывает безопасность Китая
18 декабря, 10:18
"НОАК постоянно находится в состоянии готовности, готова к бою в любой момент и гарантированно одержит победу, решительно подавив любые попытки сепаратизма, направленного на независимость Тайваня, и внешнего вмешательства", - заявил Чжан Сяоган на брифинге, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване
17 декабря, 08:33