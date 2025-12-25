https://ria.ru/20251225/kitaj-2064558254.html
В Китае пригрозили сепаратистам на Тайване позорным столбом
В Китае пригрозили сепаратистам на Тайване позорным столбом - РИА Новости, 25.12.2025
В Китае пригрозили сепаратистам на Тайване позорным столбом
Сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", будут пригвождены к позорному столбу истории, заявил в четверг официальный представитель министерства...
ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости. Сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", будут пригвождены к позорному столбу истории, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Те, кто предает нацию и раскалывает страну, в конечном итоге будут пригвождены к позорному столбу истории", - заявил Чжан Сяоган на брифинге, говоря о тайваньском вопросе, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР
в соцсети WeChat
Чжан Сяоган отметил, что первопричиной напряженной и неспокойной ситуации в Тайваньском проливе является "сговор" администрации Демократической прогрессивной партии острова с внешними силами, а также ее провокации.
По словам Чжан Сяогана, беспринципное преклонение главы администрации острова Лай Циндэ перед США
и его безумная воинственность делают его "разрушителем мира" и "подстрекателем к войне". Он также подчеркнул, что воссоединение Китая является неизбежным.
Пекин
считает Тайвань
неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.