https://ria.ru/20251225/kitaj-2064538187.html
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии - РИА Новости, 25.12.2025
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии
Пекин призывает все миролюбивые государства сообща противостоять возрождению милитаризма в Японии, заявил в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:14:00+03:00
2025-12-25T11:14:00+03:00
2025-12-25T11:14:00+03:00
в мире
япония
китай
пекин
санаэ такаити
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
https://ria.ru/20251223/aziya-2063645384.html
https://ria.ru/20251208/kitay-2060483402.html
япония
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, пекин, санаэ такаити, wechat
В мире, Япония, Китай, Пекин, Санаэ Такаити, WeChat
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии
Китай призвал миролюбивые страны противостоять возрождению милитаризма в Японии
ПЕКИН, 25 дек - РИА Новости. Пекин призывает все миролюбивые государства сообща противостоять возрождению милитаризма в Японии, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Чжан Сяоган отметил, что в последние годы Япония
прилагает все усилия для продвижения своей "ремилитаризации", демонстрируя всё более заметные признаки возрождения милитаризма. По его словам, чтобы скрыть свои истинные мотивы, Япония часто использует Китай
в качестве предлога.
"Мы призываем все миролюбивые страны и народы принять меры для решительного пресечения возрождения милитаризма со стороны японских правых сил и предотвращения погружения мира в хаос и повторения исторических трагедий", - заявил Чжан Сяоган на брифинге, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat
.
Чжан Сяоган подчеркнул при этом, что оборонные расходы самого Китая "разумны и умеренны", а их доля в ВВП ниже среднемирового уровня.
Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьера Японии Санаэ Такаити
, курирующий вопросы национальной безопасности, в ходе неофициального общения заявил о необходимости для Японии обладать ядерным оружием. По информации издания "Сюкан Бунсюн", эти слова произнес Садамаса Оуэ - советник премьер-министра, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что в последние годы правые силы в Японии постоянно продвигают наращивание военной мощи, а заявления высокопоставленного чиновника относительно ядерного оружия "еще больше обнажают стремление этих сил к ремилитаризации".