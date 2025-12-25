Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии

ПЕКИН, 25 дек - РИА Новости. Пекин призывает все миролюбивые государства сообща противостоять возрождению милитаризма в Японии, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Чжан Сяоган отметил, что в последние годы Япония прилагает все усилия для продвижения своей "ремилитаризации", демонстрируя всё более заметные признаки возрождения милитаризма. По его словам, чтобы скрыть свои истинные мотивы, Япония часто использует Китай в качестве предлога.

"Мы призываем все миролюбивые страны и народы принять меры для решительного пресечения возрождения милитаризма со стороны японских правых сил и предотвращения погружения мира в хаос и повторения исторических трагедий", - заявил Чжан Сяоган на брифинге, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat

Чжан Сяоган подчеркнул при этом, что оборонные расходы самого Китая "разумны и умеренны", а их доля в ВВП ниже среднемирового уровня.

Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьера Японии Санаэ Такаити , курирующий вопросы национальной безопасности, в ходе неофициального общения заявил о необходимости для Японии обладать ядерным оружием. По информации издания "Сюкан Бунсюн", эти слова произнес Садамаса Оуэ - советник премьер-министра, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения.