Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии - РИА Новости, 25.12.2025
11:14 25.12.2025
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии
в мире, япония, китай, пекин, санаэ такаити, wechat
В мире, Япония, Китай, Пекин, Санаэ Такаити, WeChat
Китай призвал миролюбивые страны противостоять милитаризации Японии

Китай призвал миролюбивые страны противостоять возрождению милитаризма в Японии

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ПЕКИН, 25 дек - РИА Новости. Пекин призывает все миролюбивые государства сообща противостоять возрождению милитаризма в Японии, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Чжан Сяоган отметил, что в последние годы Япония прилагает все усилия для продвижения своей "ремилитаризации", демонстрируя всё более заметные признаки возрождения милитаризма. По его словам, чтобы скрыть свои истинные мотивы, Япония часто использует Китай в качестве предлога.
"Мы призываем все миролюбивые страны и народы принять меры для решительного пресечения возрождения милитаризма со стороны японских правых сил и предотвращения погружения мира в хаос и повторения исторических трагедий", - заявил Чжан Сяоган на брифинге, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.
Чжан Сяоган подчеркнул при этом, что оборонные расходы самого Китая "разумны и умеренны", а их доля в ВВП ниже среднемирового уровня.
Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьера Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, в ходе неофициального общения заявил о необходимости для Японии обладать ядерным оружием. По информации издания "Сюкан Бунсюн", эти слова произнес Садамаса Оуэ - советник премьер-министра, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что в последние годы правые силы в Японии постоянно продвигают наращивание военной мощи, а заявления высокопоставленного чиновника относительно ядерного оружия "еще больше обнажают стремление этих сил к ремилитаризации".
