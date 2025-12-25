МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевский режим хочет, чтобы украинские дети вообще не имели представления о русском композиторе Петре Чайковском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уничтожение мемориальных досок в память о русских композиторах и поэтах.

"Но вот так позориться на весь мир киевскому режиму - ну это просто невозможно", - подчеркнула Захарова.