Киев хочет, чтобы украинские дети не знали о Чайковском, заявила Захарова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевский режим хочет, чтобы украинские дети вообще не имели представления о русском композиторе Петре Чайковском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уничтожение мемориальных досок в память о русских композиторах и поэтах.
"Без музыки Чайковского невозможно представить себе в принципе классическую музыку нашей цивилизации. А на Украине это не только могут представить, но делают все, чтобы будущие поколения вообще не имели представления о том, кто такой Чайковский", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее в декабре, уточнила Захарова, украинские СМИ сообщили о решении Киевского горсовета демонтировать 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики. Под снос, она уточнила, попали мемориальные доски композитору Петру Чайковскому, а также поэтессе Анне Ахматовой.
"Мне просто интересно, а Ахматову кто-нибудь из них читал?" - задалась риторическим вопросом представитель МИД. Она иронично добавила, что догадывалась, что киевский мэр Виталий Кличко может не уметь читать.
"Но вот так позориться на весь мир киевскому режиму - ну это просто невозможно", - подчеркнула Захарова.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
