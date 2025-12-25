Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:03 25.12.2025 (обновлено: 22:15 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/khokkey-2064734322.html
"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T22:03:00+03:00
2025-12-25T22:15:00+03:00
хоккей
спорт
антон слепышев
никита гусев
даниил исаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991658396_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_53c34aa5433815ff50268175b6a71b6f.jpg
https://ria.ru/20251225/tsska-2064734009.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991658396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43db330d8f03157aff22bbb60b94a965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, антон слепышев, никита гусев, даниил исаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Антон Слепышев, Никита Гусев, Даниил Исаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

Слепышев набрал 300-е очко в КХЛ и помог "Динамо" победить "Локомотив"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАнтон Слепышев (по центру)
Антон Слепышев (по центру) - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Антон Слепышев (по центру). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Отличились Антон Слепышев (56-я минута), который набрал 300 очков (140 голов + 160 передач) в КХЛ, и Никита Гусев (60). Голкипер "Динамо" Максим Моторыгин оформил четвертый в сезоне и восьмой в карьере шатаут в лиге.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
0 : 2
Динамо Москва
15:41 • Антон Слепышев
(Ансель Галимов, Артем Сергеев)
19:39 • Никита Гусев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Динамо" Даниил Пыленков сыграл 400-й матч в карьере в КХЛ, для его одноклубника нападающего Семена Дер-Аргучинцева встреча стала 200-й.
"Динамо", набрав 53 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где лидирует "Локомотив" с 54 баллами.
В следующем матче московская команда 28 декабря сыграет в гостях с минским "Динамо", 30 декабря "Локомотив" примет нижегородское "Торпедо".
Игрок ПХК ЦСКА Виталий Абрамов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв "Торпедо"
Вчера, 22:00
 
ХоккейСпортАнтон СлепышевНикита ГусевДаниил ИсаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала