"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ярославским "Локомотивом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Отличились Антон Слепышев (56-я минута), который набрал 300 очков (140 голов + 160 передач) в КХЛ, и Никита Гусев (60). Голкипер "Динамо" Максим Моторыгин оформил четвертый в сезоне и восьмой в карьере шатаут в лиге.
25 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
15:41 • Антон Слепышев
(Ансель Галимов, Артем Сергеев)
19:39 • Никита Гусев
Защитник "Динамо" Даниил Пыленков сыграл 400-й матч в карьере в КХЛ, для его одноклубника нападающего Семена Дер-Аргучинцева встреча стала 200-й.
"Динамо", набрав 53 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где лидирует "Локомотив" с 54 баллами.
В следующем матче московская команда 28 декабря сыграет в гостях с минским "Динамо", 30 декабря "Локомотив" примет нижегородское "Торпедо".