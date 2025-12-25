НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия не раз обращала внимание на попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе и навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах, имею в виду в новых для НАТО регионах, в том числе на Южном Кавказе. С учетом отнюдь не оборонительных, а именно агрессивных, крайне агрессивных замыслов альянса, попыток навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других влияние там по определению может быть только деструктивным", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что НАТО ставит перед собой цель втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть на новые авантюры.
"Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств. И, кстати, наша позиция находит поддержку в политических и общественных кругах стран региона, которые реально являются патриотами своих стран и не занимаются провокационным демагогическим патриотизмом, а реально исходят из интересов своего народа", - подчеркнула официальный представитель МИД.