Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/kavkaz-2064681971.html
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова - РИА Новости, 25.12.2025
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова
Россия не раз обращала внимание на попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе и навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:35:00+03:00
2025-12-25T17:35:00+03:00
в мире
грузия
мария захарова
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_0:97:3121:1853_1920x0_80_0_0_88214295d1b12b2b0bcafef322574452.jpg
https://ria.ru/20251222/gruziya-2063968921.html
https://ria.ru/20251222/otvet-2063900659.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064179295_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d30bd8cc72631f76677738f32d0696f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, мария захарова, россия, нато
В мире, Грузия, Мария Захарова, Россия, НАТО
НАТО хочет втянуть Грузию в опасные игры и авантюры, заявила Захарова

МИД: РФ не раз обращала внимание на попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия не раз обращала внимание на попытки НАТО закрепиться на Южном Кавказе и навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно привлекали внимание к враждебному курсу этого блока в отношении России и его попыткам закрепиться в новых регионах, имею в виду в новых для НАТО регионах, в том числе на Южном Кавказе. С учетом отнюдь не оборонительных, а именно агрессивных, крайне агрессивных замыслов альянса, попыток навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других влияние там по определению может быть только деструктивным", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Премьер Грузии заявил о четкой политике в отношении России
22 декабря, 23:16
Дипломат отметила, что НАТО ставит перед собой цель втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть на новые авантюры.
"Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств. И, кстати, наша позиция находит поддержку в политических и общественных кругах стран региона, которые реально являются патриотами своих стран и не занимаются провокационным демагогическим патриотизмом, а реально исходят из интересов своего народа", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
МИД Южной Осетии ответил на требование Грузии об уходе России из республики
22 декабря, 17:17
 
В миреГрузияМария ЗахароваРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала