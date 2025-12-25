Кузбасский каннибал не выплатил компенсацию дочери одной из его жертв

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Маньяк и каннибал Александр Спесивцев из Новокузнецка не выплатил миллион рублей, который ранее присудили дочери одной из его жертв в качестве компенсации морального вреда, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов приставов, по одному из исполнительных дел, возбужденных в отношении Спесивцева, задолженность по выплате компенсации морального вреда в настоящий момент составляет 938 тысяч рублей.

Суд в Кемеровской области в начале января взыскал с маньяка один миллион рублей в пользу дочери одной из его жертв. Женщина, говорится в судебных материалах, воспитывалась в школе-интернате, помнит мать только по фотографиям. То, что ее мама была лишена жизни в результате преступления, с особой жестокостью и числилась пропавшей без вести, заставляет истицу "испытывать страдания, тревогу и чувство беззащитности". Позднее та сама знакомилась с материалами уголовного дела, ходила на каждое судебное заседание, присутствовала при допросе каждого потерпевшего, "ей было очень страшно все это слушать, видеть подсудимого", указано в документах. По мнению заявительницы, Спесивцев заслуживает не лечения, а сурового наказания, сообщается в материалах.

Кроме того, как ранее сообщало РИА Новости, приставы пытались взыскать со Спесивцева задолженность за коммунальные платежи. Долг по ним составлял более 120 тысяч рублей. Все семь исполнительных производств прекращены из-за невозможности получить сведения о каких-либо активах, банковских счетах или вкладах, следует из исполнительных материалов.

В мае 2024 года суд в Кузбассе отправил Спесивцева на принудительное лечение. По данным суда, с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке . Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними.

Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где удерживал, лишал еды и воды, "наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности". Мальчику удалось сбежать.

По информации регионального управления СК РФ , в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено большое количество фрагментов человеческих тел. Выяснилось, что к преступлениям причастен Спесивцев, в квартире которого также нашли останки. По делу об убийстве с особой жестокостью 4 человек, трое из которых дети, суд поместил его в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгоградской области , где он находится по сей день.

По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. При возобновлении производства по делу следователем вновь были назначены исследования останков и других вещей, изъятых в ходе осмотра места преступления 28 лет назад. Экспертизы показали, что костные останки принадлежат 15 людям. По данным СК, Спесивцев психически болен, "не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими".