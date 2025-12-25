Рейтинг@Mail.ru
Кузбасский каннибал не выплатил компенсацию дочери одной из его жертв - РИА Новости, 25.12.2025
06:20 25.12.2025
Кузбасский каннибал не выплатил компенсацию дочери одной из его жертв
Маньяк и каннибал Александр Спесивцев из Новокузнецка не выплатил миллион рублей, который ранее присудили дочери одной из его жертв в качестве компенсации... РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
александр спесивцев
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецк
кемеровская область
россия
Кузбасский каннибал не выплатил компенсацию дочери одной из его жертв

РИА Новости: каннибал Спесивцев не выплатил миллион дочери одной из его жертв

Александр Спесивцев
Александр Спесивцев . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Маньяк и каннибал Александр Спесивцев из Новокузнецка не выплатил миллион рублей, который ранее присудили дочери одной из его жертв в качестве компенсации морального вреда, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов приставов, по одному из исполнительных дел, возбужденных в отношении Спесивцева, задолженность по выплате компенсации морального вреда в настоящий момент составляет 938 тысяч рублей.
Суд в Кемеровской области в начале января взыскал с маньяка один миллион рублей в пользу дочери одной из его жертв. Женщина, говорится в судебных материалах, воспитывалась в школе-интернате, помнит мать только по фотографиям. То, что ее мама была лишена жизни в результате преступления, с особой жестокостью и числилась пропавшей без вести, заставляет истицу "испытывать страдания, тревогу и чувство беззащитности". Позднее та сама знакомилась с материалами уголовного дела, ходила на каждое судебное заседание, присутствовала при допросе каждого потерпевшего, "ей было очень страшно все это слушать, видеть подсудимого", указано в документах. По мнению заявительницы, Спесивцев заслуживает не лечения, а сурового наказания, сообщается в материалах.
Кроме того, как ранее сообщало РИА Новости, приставы пытались взыскать со Спесивцева задолженность за коммунальные платежи. Долг по ним составлял более 120 тысяч рублей. Все семь исполнительных производств прекращены из-за невозможности получить сведения о каких-либо активах, банковских счетах или вкладах, следует из исполнительных материалов.
В мае 2024 года суд в Кузбассе отправил Спесивцева на принудительное лечение. По данным суда, с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке. Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними.
Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где удерживал, лишал еды и воды, "наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности". Мальчику удалось сбежать.
По информации регионального управления СК РФ, в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено большое количество фрагментов человеческих тел. Выяснилось, что к преступлениям причастен Спесивцев, в квартире которого также нашли останки. По делу об убийстве с особой жестокостью 4 человек, трое из которых дети, суд поместил его в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгоградской области, где он находится по сей день.
По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. При возобновлении производства по делу следователем вновь были назначены исследования останков и других вещей, изъятых в ходе осмотра места преступления 28 лет назад. Экспертизы показали, что костные останки принадлежат 15 людям. По данным СК, Спесивцев психически болен, "не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими".
По данным СМИ, Спесивцев убил и съел 19 женщин и детей. Соучастницей преступлений была его мать, которая заманивала людей в квартиру, а потом помогала сыну избавляться от останков. Ее в 1999 году суд приговорил к 15 годам лишения свободы.
