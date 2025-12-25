https://ria.ru/20251225/kaluga-2064674113.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 25.12.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:11:00+03:00
2025-12-25T17:11:00+03:00
2025-12-25T17:11:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922588273_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2c1bc8b733ed553204033724e806b9c6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922588273_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_679b7594b654c42db3b5eaa869f2d0e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов