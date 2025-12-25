Маркетплейсы рассказали о правилах возврата товаров в праздники

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Маркетплейсы "Яндекс Маркет" и Wildberries сохраняют сроки возврата товаров в праздничные дни - они составляют 7 и 14 дней соответственно, рассказали РИА Новости в компаниях.

"В соответствии с законом о защите прав потребителей товары, купленные онлайн, в том числе и на маркетплейсах, можно вернуть в течение 7 дней. Wildberries соблюдает требования действующего законодательства и позволяет в большинстве случаев вернуть товар даже через 14 дней – таким образом, мы даем покупателю на возврат значительно больший в сравнении с требованиями законодательства срок", - сказали в пресс-службе Wildberries.

Возврат можно оформить в любом пункте выдачи заказов маркетплейса при условии, что заказ сохранил товарный внешний вид. "Если у менеджера маркетплейса есть объективные причины отказать в возврате, необходимо будет написать заявление непосредственно продавцу, который рассмотрит его в установленном порядке", - добавили в компании.

Яндекс Маркет " не менял и не планирует корректировать правила возврата в преддверии Нового года и зимних праздников. Покупатели могут подробнее ознакомиться с условиями на нашем сайте", - сообщили в компании. Покупатели могут вернуть товары надлежащего качества в течение 7 дней.

При этом маркетплейсы не ожидают увеличения числа возвратов из-за новогодних праздников. Как объяснили в "Яндекс Маркете", возвраты обычно происходят в случаях, когда ожидания покупателей расходятся с реальностью.