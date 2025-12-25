МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Большая часть мира сегодня выступает вместе с Россией за добро, это вызывает оптимизм, сказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости историк заявил о необходимости проведения международного централизованного трибунала над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом. Вместе с Россией, как отметил Мягков, в процессе должны участвовать те страны, которые готовы выступить единым фронтом против неонацизма.
"Я считаю, что за добро вместе с Россией сегодня выступает большая часть мира. И это вызывает оптимизм", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.