Большая часть мира вместе с Россией выступает за добро, заявил историк

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Большая часть мира сегодня выступает вместе с Россией за добро, это вызывает оптимизм, сказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Я считаю, что за добро вместе с Россией сегодня выступает большая часть мира. И это вызывает оптимизм", - сказал Мягков.