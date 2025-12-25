Рейтинг@Mail.ru
Большая часть мира вместе с Россией выступает за добро, заявил историк - РИА Новости, 25.12.2025
07:47 25.12.2025
Большая часть мира вместе с Россией выступает за добро, заявил историк
Большая часть мира вместе с Россией выступает за добро, заявил историк
общество
россия
германия
нюрнберг
российское военно-историческое общество (рвио)
одкб
брикс
общество, россия, германия, нюрнберг, российское военно-историческое общество (рвио), одкб, брикс
Общество, Россия, Германия, Нюрнберг, Российское военно-историческое общество (РВИО), ОДКБ, БРИКС
Большая часть мира вместе с Россией выступает за добро, заявил историк

Михаил Мягков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Михаил Мягков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Большая часть мира сегодня выступает вместе с Россией за добро, это вызывает оптимизм, сказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости историк заявил о необходимости проведения международного централизованного трибунала над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом. Вместе с Россией, как отметил Мягков, в процессе должны участвовать те страны, которые готовы выступить единым фронтом против неонацизма.
"Я считаю, что за добро вместе с Россией сегодня выступает большая часть мира. И это вызывает оптимизм", - сказал Мягков.
По его мнению, РФ в вопросе проведения международного трибунала могут поддержать ее союзники и партнеры, в том числе по ОДКБ, БРИКС, а также страны Глобального Юга.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Общество Россия Германия Нюрнберг Российское военно-историческое общество (РВИО) ОДКБ БРИКС
 
 
