Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более трети россиян (37%) на новогодние праздники собираются остаться дома, почти 20% планируют ходить на главные елки и площади своих городов, следует из результатов исследования мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Чаще всего россияне планируют на новогодние праздники оставаться дома, так ответили 37,05% россиян. При этом на праздниках респонденты также собираются посетить главные елки и площади (18,59%), уехать на природу и изучить достопримечательности (14,24%), рассматривают гастрономические (11,91%), спортивные и развлекательные (8,63%) активности, прогулки по знаковым улицам и набережным (6,80%).

"Наш анализ показывает, что для россиян Новый год остаётся в первую очередь семейным, домашним праздником, но при этом растет интерес к активным формам отдыха - посещению елок, путешествиям по стране, гастрономическому и культурному туризму", - прокомментировала результаты исследования первый вице-президент Российского фонда мира , руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина

Кроме того, в исследовании приводится рейтинг "домоседских" городов, то есть тех населенных пунктов, где большая часть жителей собирается провести новогодние праздники дома. Согласно опросам, больше всего домоседов будет в Нижнем Новгороде - там 71,11% жителей на праздниках останутся дома. Также в топ-5 "домоседских" городов вошли Калининград (58,56%), Сочи (50,61%), Казань (36,84%) и Владивосток (31,11%).

В исследовании также отмечается, что опрошенные предлагали и необычные варианты досуга на новогодних праздниках. Так, 17,54% респондентов в Ростове-на-Дону сказали, что хотят в эти дни попробовать вареники с сюрпризом, 10,08% опрошенных в Новосибирске - посетить резиденцию Снежной Бабы, а 4,97% жителей Калининграда хотели бы выпить марципановый кофе.