Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год - РИА Новости, 25.12.2025
01:40 25.12.2025
Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год
Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год - РИА Новости, 25.12.2025
Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год
Более трети россиян (37%) на новогодние праздники собираются остаться дома, почти 20% планируют ходить на главные елки и площади своих городов, следует из... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:40:00+03:00
2025-12-25T01:40:00+03:00
общество, калининград, нижний новгород, сочи, елена сутормина, "российский фонд мира", новый год
Общество, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Елена Сутормина, "Российский фонд мира", Новый год
Исследование показало, сколько россиян останутся дома на Новый год

РИА Новости: почти 40% россиян на новогодние праздники планируют остаться дома

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более трети россиян (37%) на новогодние праздники собираются остаться дома, почти 20% планируют ходить на главные елки и площади своих городов, следует из результатов исследования мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Чаще всего россияне планируют на новогодние праздники оставаться дома, так ответили 37,05% россиян. При этом на праздниках респонденты также собираются посетить главные елки и площади (18,59%), уехать на природу и изучить достопримечательности (14,24%), рассматривают гастрономические (11,91%), спортивные и развлекательные (8,63%) активности, прогулки по знаковым улицам и набережным (6,80%).
Новогодняя Елка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Врач рассказала, в какое время детям нужно встречать Новый год
24 декабря, 16:32
"Наш анализ показывает, что для россиян Новый год остаётся в первую очередь семейным, домашним праздником, но при этом растет интерес к активным формам отдыха - посещению елок, путешествиям по стране, гастрономическому и культурному туризму", - прокомментировала результаты исследования первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина.
Кроме того, в исследовании приводится рейтинг "домоседских" городов, то есть тех населенных пунктов, где большая часть жителей собирается провести новогодние праздники дома. Согласно опросам, больше всего домоседов будет в Нижнем Новгороде - там 71,11% жителей на праздниках останутся дома. Также в топ-5 "домоседских" городов вошли Калининград (58,56%), Сочи (50,61%), Казань (36,84%) и Владивосток (31,11%).
В исследовании также отмечается, что опрошенные предлагали и необычные варианты досуга на новогодних праздниках. Так, 17,54% респондентов в Ростове-на-Дону сказали, что хотят в эти дни попробовать вареники с сюрпризом, 10,08% опрошенных в Новосибирске - посетить резиденцию Снежной Бабы, а 4,97% жителей Калининграда хотели бы выпить марципановый кофе.
Исследование проводились в 12 туристических российских городах среди 3 тысяч 671 россиян старше 18 лет.
Как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Одноклассники выяснили, как миллениалы, зумеры и иксы встречают Новый год
24 декабря, 11:14
 
ОбществоКалининградНижний НовгородСочиЕлена Сутормина"Российский фонд мира"Новый год
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
